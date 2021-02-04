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لبنان
قرض البنك الدولي والتمييز المناطقي
Lebanon 24
04-02-2021
|
04:38
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يتردد أن توزيع التمويل من قرض البنك الدولي لمشروع الطرقات الذي قام به مجلس الانماء والاعمار بالتعاون مع كلية علوم النقل والسير في جامعة زغرب في كرواتيا، تم على أساس التمييز المناطقي من خلال مشاريع تأهيل طرقات لا تخدم المناطق الأكثر فقراً.
المصدر: نداء الوطن
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قرض البنك الدولي
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