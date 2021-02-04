الدولار المدعوم

تتابع هيئة قضائية الشوائب في الملفات العائدة لقضية أموال الدعم والدولار المدعوم، وسط سعي للإفراج عن مبالغ وحوالات لدى مصرف لبنان تعود لعدد من الشركات ولا تقل قيمة كل منها عن مليون ونصف مليون دولار.