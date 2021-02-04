لبنان

النفط العراقي... خطوة أولى على طريق تطويق "مافيا الفيول"

Lebanon 24
04-02-2021 | 06:06
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كتبت كلير شكر في "نداء الوطن" بعد أكثر من ستة أشهر، وافقت الحكومة العراقية يوم الثلثاء الماضي "على بيع 500 ألف طنّ من زيت الوقود الثقيل إلى لبنان واسترداد قيمتها على شكل سلع طبيّة وأدوية وخدمات استشارية، وذلك في إطار مشروع لتجارة زيت الوقود الثقيل بين العراق ولبنان أصولياً لمدة سنة واحدة".

هذا يعني أنّ أمام لبنان فرصة ذهبية للاستفادة من العرض العراقي، لتأمين أولاً الفيول حاجة مؤسسة كهرباء لبنان بكلفة السعر الأدنى، وقطع الطريق ثانياً أمام مافيا الفيول ومنظومتها السياسية التي امتصّت الخزينة العامة طوال عقود من الزمن. ولكن هذا الواقع المرتجى لا يزال متوقفاً على القدرة على تنفيذ قرار الحكومة العراقية وتحويله إلى اتفاق عملي ينقذ لبنان من العتمة... والسرقة المقوننة.
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المصدر: نداء الوطن
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