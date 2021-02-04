لا حكومة قريباً.. وعين حزب الله على الوضع الأمني

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كتبت غادة حلاوي في "نداء الوطن" بزيارته الخارجية يكون رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري قد خرج من أجواء تشكيل الحكومة وارتاح مرحلياً من مناكفاتها. يهرب الحريري من واقع مأساته الحكومية محاولاً الاستعانة بأصدقائه في الخارج، لتكون رئاسته للحكومة على ارض صلبة خليجياً وسعودياً على وجه التحديد. بعد الامارات استعان بمصر. زيارة ان لم تفده فهي لا تضره بل تعيد تجديد حضوره كرئيس حكومة ولو كان مكلفاً. يدرك الحريري ان لا حكومة ولا مؤشرات قريبة لولادتها وان جل ما يفعله "حزب الله" هو محاولة تخفيف التوتر ووقف التراشق الاعلامي بين الرئاسات الثلاث. ونجح في ذلك مرحلياً. كل ما يهم "حزب الله" في الوقت الحاضر هو منع دخول اي عنصر خارجي للعب بالوضع الامني داخلياً لا سيما بعد ضبط خلية من "داعش" مؤخراً. اما رئيس الجمهورية ميشال عون فليس في وارد قبول التنازل عن صلاحياته لأي اعتبارات كانت، وخلال اتصاله الهاتفي تمنى على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ان يتأكد مما اذا كان الرئيس المكلف في وارد السير قدماً في حكومته بالتدقيق الجنائي.