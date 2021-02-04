هبة بريطانية بأكثر من رسالة.. الثقة بالجيش وقائده لا بالحكّام





أما المعطى الثاني، فيتمثّل بالثقة البريطانية والغربية والدولية المتزايدة بقيادة الجيش وعناصره، وهذا الأمر يحصل بعد الأداء الواضح والشفّاف الذي يقدّمه قائد الجيش العماد جوزف عون في إدارة المؤسسة العسكرية والتعامل بمهنية مع الأحداث التي تدور في الشارع وعلى الحدود، خصوصاً أنه فصَل الجيش عن الخلافات السياسية وحافَظ على وحدة المؤسسة العسكرية، ولم يضع الجيش في مواجهة شعبه.

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا وتابع: وفي القراءة العسكرية، فإن هذه الهبة لها دلالات عدّة، وليست مساعدة عابرة، فهي تؤكّد إلتزام بريطانيا بالمشاريع التي تعهدت بها، وهي تدريب وتجهيز أفواج الحدود البرّية ومساعدتها لتنفيذ مهامها بشكل إحترافي يضمن سيطرة الجيش على تلك الحدود.أما المعطى الثاني، فيتمثّل بالثقة البريطانية والغربية والدولية المتزايدة بقيادة الجيش وعناصره، وهذا الأمر يحصل بعد الأداء الواضح والشفّاف الذي يقدّمه قائد الجيش العماد جوزف عون في إدارة المؤسسة العسكرية والتعامل بمهنية مع الأحداث التي تدور في الشارع وعلى الحدود، خصوصاً أنه فصَل الجيش عن الخلافات السياسية وحافَظ على وحدة المؤسسة العسكرية، ولم يضع الجيش في مواجهة شعبه.

كتب الآن سركيس في "نداء الوطن" شكّل أداء الجيش اللبناني نهاية الأسبوع الماضي محور الإهتمام الداخلي، وسط هجوم بعض السياسيين عليه واتهامه بالتقصير في لجم أحداث طرابلس.وفيما كان الجيش اللبناني يتعرّض لهجوم شنيع وأراد البعض تحميله نتائج تقصير بقية الأجهزة في طرابلس، كانت الدول الكبرى تُرسل المزيد من رسائل الدعم والتقدير لأدائه الذي تميّز به خلال محاربة "جبهة النصرة" وتنظيم "داعش" الإرهابيَّين ومجموعات مسلّحة أخرى خارجة عن القانون وسلطة الدولة، وتجلّى هذا الأمر من خلال الدعم البريطاني المتجدّد، حيث تسلّم الجيش 100 آلية نقل خفيفة مصفّحة مقدّمة هبة من السلطات البريطانية في مرفأ بيروت، وتمّ توزيعها على أفواج الحدود البرّية لتنفيذ المهمات الاستطلاعية والأمنية.