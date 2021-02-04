"وداعاً نجلا".. جنبلاط ينعى مربيته وصورة بالأسود والأبيض

والايام تمر ومعها الذكريات الجميلة النادرة في رحلة العمر .رحلت عنا الشيخة نجلا ريدان راسبية زوجة المرحوم سليم راسبية والدة حسام وزياد وسهى وغادة راسبية . رحلت نجلا ريدان راسبية التي تولت رعايتي في طفولتي الى جانب مربيتي ايفون وكم ادين لك من اخلاص وحنان ومحبة .وداعا يا نجلا pic.twitter.com/xKAMkzx3CQ
— Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) February 3, 2021
والايام تمر ومعها الذكريات الجميلة النادرة في رحلة العمر .رحلت عنا الشيخة نجلا ريدان راسبية زوجة المرحوم سليم راسبية والدة حسام وزياد وسهى وغادة راسبية . رحلت نجلا ريدان راسبية التي تولت رعايتي في طفولتي الى جانب مربيتي ايفون وكم ادين لك من اخلاص وحنان ومحبة .وداعا يا نجلا pic.twitter.com/xKAMkzx3CQ