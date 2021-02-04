لبنان

"وداعاً نجلا".. جنبلاط ينعى مربيته وصورة بالأسود والأبيض

Lebanon 24
04-02-2021 | 06:21
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نعى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على حسابه على "تويتر" الشيخة نجلا ريدان راسبية، مرفقاً تغريدته بصورة لهما بالأسود والأبيض. 

وكتب في تغريدة: "الأيام تمر ومعها الذكريات الجميلة النادرة في رحلة العمر, رحلت عنا الشيخة نجلا ريدان راسبية زوجة المرحوم سليم راسبية والدة حسام وزياد وسهى وغادة راسبية".

وأضاف: "رحلت نجلا ريدان راسبية التي تولّت رعايتي في طفولتي إلى جانب مربيتي ايفون وكم أدين لك من إخلاص وحنان ومحبة"، خاتماً بالقول: "وداعاً نجلا". 
 
 
 
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