"وداعاً نجلا".. جنبلاط ينعى مربيته وصورة بالأسود والأبيض

نعى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على حسابه على "تويتر" الشيخة نجلا ريدان راسبية، مرفقاً تغريدته بصورة لهما بالأسود والأبيض.وكتب في تغريدة: "الأيام تمر ومعها الذكريات الجميلة النادرة في رحلة العمر, رحلت عنا الشيخة نجلا ريدان راسبية زوجة المرحوم سليم راسبية والدة حسام وزياد وسهى وغادة راسبية".وأضاف: "رحلت نجلا ريدان راسبية التي تولّت رعايتي في طفولتي إلى جانب مربيتي ايفون وكم أدين لك من إخلاص وحنان ومحبة"، خاتماً بالقول: "وداعاً نجلا".