ضائع ويبحث عن ثلث معطل

كتب نجم الهاشم في "نداء الوطن"، تحت عنوان الثلث غير الضامن فقال: لا حاجة للثلث الضامن في حكومة تتشكّل على قاعدة وزراء "لا معنا ولا ضدّنا"، كما قال الرئيس نبيه بري. في الأساس لم يرد في اتفاق الطائف أي نص يحدّد من يحقّ له بهذا الثلث. المسألة تتعلّق فقط بالحديث عن استقالة الحكومة إذا استقال ثلث الوزراء "زائد واحد"، وعن التصويت على القرارات المصيرية الأساسية التي تحتاج إلى الثلثين وعن الحاجة إلى هذا العدد أيضاً حتى تكون جلسات الحكومة شرعية.وتابع: بعد ضياع العهد عاد يبحث عن ثلث معطل بدل أن يكون ضامناً لكل الحكومة. يمكن فهم المطالبة بهذا الثلث عندما تكون خارج الحكم وفي المعارضة مثلاً، ولكن لا يمكن فهم التمسك بهذا الأمر عندما تكون في السلطة وتتنازل عن صلاحيات المشاركة في تشكيل الحكومة كلّها، والبحث فقط في عدد الوزراء المسيحيين الذين يمكن أن يكونوا معك. العهد بحاجة إلى حكومة لا إلى ثلث معطل. والحديث عن الموضوع وربطه باحتمال حصول فراغ في رئاسة الجمهورية وبالتالي إعطاء فرصة للوزير باسيل بأن تكون له كلمة معطلة داخل مجلس الوزراء، كأنّه نعي ذاتي للعهد قبل أن تنتهي الولاية. عندما يصبح العهد غير ضامن لنفسه ولدوره لا يمكن أن يشكّل أي ضمانة لا ثلث ضامناً له ولا ثلثين.