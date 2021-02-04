لبنان

اخلاء سبيل عدد من ناشطي "الثورة" في طرابلس.. واستدعاء آخرين

Lebanon 24
04-02-2021 | 08:04
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بعد الاعتقالات التي نفذتها مخابرات الجيش وشعبة المعلومات في طرابلس لعدد من الناشطين في الثورة، خلال الاسبوع الحالي، تم الافراج مساء أمس الأربعاء على عدد منهم، من ضمنهم "عبد الناصر القدور" و "خالد الديك" وهما يعتبران من محركي الثورة في طرابلس .

 
 

وقد اوضحت المصادر الميدانية ان التحقيق معهما تمحور حول علاقتهما بحرق المبنى البلدي في طرابلس ورمي العبوات الحارقة على السرايا بالاضافة لمصدر الاموال التي يقومون بتوزيعها على الشبان الذين يشاركون معهم بالثورة، حيث تم اخلاء سبيلهم بعد التحقيق.

 

 
 

تزامناً، استدعت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي عدد من الثوار الناشطين والذين يعتبرون ايضاً من محركي الثورة ، وذلك للتحقيق معهم في مكتب الشعبة في بيروت حيث سيتوجهون اليوم الخميس

 

المصدر: لبنان 24 الشمال
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