لبنان

لبنان على موعد مع أمطار ورعود ولكن استعدوا لأجواء ربيعية.. الحرارة ستصل إلى 25 !

Lebanon 24
04-02-2021 | 09:15
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كتب الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على فيسبوك ان منخفضا جوّيا يغطي فلسطين والاردن وسوريا، يؤثر على لبنان خلال هذين اليومين بحالة عدم استقرار يتخللها بعض الامطار المتفرقة مع عواصف رعدية بخاصة في المناطق الوسطى والجنوبية في لبنان، بينما تكون المناطق الشمالية عرضة للرياح الشرقية التي ستلامس 85 كلم في الساعة يوم غد الجمعة.

 

تنحسر الامطار تدريجياً عن المنطقة ويُمدّد المرتفع الآزوري نشاطه نحو شمال افريقيا بحيث يستقر لأسبوع كامل فوق الصحراء الكبرى، ما يؤدّي الى حركة مدارية ساخنة نحو الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط وجنوب اوروبا، فترتفع الحرارة مطلع الاسبوع المقبل لتلامس 25 درجة ساحلاً و 21 بقاعاً، هذا وسيساهم الضغط المرتفع فوق ليبيا ومصر والجزائر بانحراف المنخفضات الاطلسية نحو وسط وشمال اوروبا، ويبقى الشرق الاوسط ضمن اجواء مشمسة وربيعية تغيب عنه الامطار لمدة اسبوع تقريباً.

 

 
 
 

الحرارة على الساحل: 21/22 نهاراً و 16 ليلاً

في البقاع: 17 نهاراً و 6 ليلا

على الجبال 1200 متر: 15 نهاراً و 5 ليلا

على الجبال 2000 متر: 9 نهاراً و -1 ليلا

الرياح: جنوبية شرقية الى شرقية سرعتها بين 40 و 80 كم  في الساعة بخاصة في الشمال.

الضغط الجوّي: 1015hpa

الرطوبة: بين 65 و 78%

البحر: منخفض ارتفاع الموج

 

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