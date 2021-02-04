اغتيال الناشط السياسي لقمان سليم في النبطية.. والقضاء باشر تحقيقاته

اغتيل اليوم الناشط السياسي والباحث لقمان سليم في مدينة النبطية في الجنوب في ظروف غامضة وقد باشر النائب الاستئنافي في الجنوب رفيق رمضان التحقيقات في الجريمة وكلف الطبيب الشرعي للكشف على الجثة.

وفي التفاصيل، انه تم العثور على سليم مقتولا داخل سيارته في منطقة النبطية. وبحسب القوى الامنية، أُطلقت ثلاث رصاصات على رأسه وفي ظهره. ونقلت جثته إلى إحد مستشفيات المنطقة.

و في وقت لاحق و بحسب معلومات الـ" LBCI "، كلّف مدعي عام الجنوب القاضي رهيف رمضان،شعبة المعلومات بإجراء مسح كامل للكاميرات لمعرفة المسار الذي سلكته سيارة لقمان سليم قبل إغتياله وبتفريغ "داتا" هاتفه الخلوي وتحليلها

وكانت شقيقة سليم، رشا الامير اعلنت أن "لقمان غادر نيحا الجنوب منذ 6 ساعات عائدًا إلى بيروت وهو لم يعد بعد، ولا أثر له في المستشفايات"، ودعت من يعرف عنه شيئا إلى التواصل معها".

وبعد الكشف عن اغتياله، أكدت ان الأولوية الآن لمراسم الدفن وعندما ننتهي سنتكلم في القضية.

أما ابرز المواقف فجاءت كالتالي

منسق الأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش طالب منسق الأمم المتحدة في لبنان "يان كوبيش" في تغريدة له بتحقيق سريع وشفاف بمقتل الناشط لقمان سليم، واكد انه يجب ألا يسير التحقيق باغتيال لقمان سليم على نسق التحقيق بانفجار مرفأ بيروت. سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف كما غرد سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف قائلا :" تلقينا خبر إغتيال لقمان سليم بصدمة وحزن. أرسل أحر التعازي لعائلته وأحبائه. ندين ثقافة الإفلات من العقاب السائدة في لبنان التي تسمح بوقوع تلك الأعمال المشينة ونطالب السلطات المعنية بإجراء التحقيق المناسب". سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو من جهتها غردت سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو عبر حسابها على "تويتر: "تلقيت بحزن عميق وبقلق شديد نبأ اغتيال لقمان سليم. أتقدم بأحر التعازي لعقيلته، وأسرته وأقاربه".

المستقبل

واصدر تيار المستقبل بيانا جاء فيه: "اغتيال سليم في احدى قرى الجنوب جريمة مدانة ‏برسم الدولة والقوى المحلية المعنية بامن القرى الجنوبية . ‏ اننا في تيار المستقبل اذ نستنكر باشد عبارات الاستنكار هذه الجريمة النكراء، ‏ونحذر من مخاطر العودة الى مسلسل الاغتيالات واستهداف الناشطين ، نطالب ‏الجهات المختصة الامنية والقضائية الشرعية الى جلاء الحقيقة باسرع وقت ".‏