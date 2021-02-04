اغتيال الناشط السياسي لقمان سليم في النبطية.. والقضاء باشر تحقيقاته

اغتيل اليوم الناشط السياسي والباحث لقمان سليم في مدينة النبطية في الجنوب في ظروف غامضة وقد باشر النائب الاستئنافي في الجنوب رفيق رمضان التحقيقات في الجريمة وكلف الطبيب الشرعي للكشف على الجثة.
وفي التفاصيل، انه تم العثور على سليم مقتولا داخل سيارته في منطقة النبطية. وبحسب القوى الامنية، أُطلقت ثلاث رصاصات على رأسه وفي ظهره. ونقلت جثته إلى إحد مستشفيات المنطقة.
و في وقت لاحق و بحسب معلومات الـ"LBCI"، كلّف مدعي عام الجنوب القاضي رهيف رمضان،شعبة المعلومات بإجراء مسح كامل للكاميرات لمعرفة المسار الذي سلكته سيارة لقمان سليم قبل إغتياله وبتفريغ "داتا" هاتفه الخلوي وتحليلها
وكانت شقيقة سليم، رشا الامير اعلنت أن "لقمان غادر نيحا الجنوب منذ 6 ساعات عائدًا إلى بيروت وهو لم يعد بعد، ولا أثر له في المستشفايات"، ودعت من يعرف عنه شيئا إلى التواصل معها".
وبعد الكشف عن اغتياله، أكدت ان الأولوية الآن لمراسم الدفن وعندما ننتهي سنتكلم في القضية.
أما ابرز المواقف فجاءت كالتالي
منسق الأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش
طالب منسق الأمم المتحدة في لبنان "يان كوبيش" في تغريدة له بتحقيق سريع وشفاف بمقتل الناشط لقمان سليم، واكد انه يجب ألا يسير التحقيق باغتيال لقمان سليم على نسق التحقيق بانفجار مرفأ بيروت.
سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف
كما غرد سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف قائلا :" تلقينا خبر إغتيال لقمان سليم بصدمة وحزن. أرسل أحر التعازي لعائلته وأحبائه. ندين ثقافة الإفلات من العقاب السائدة في لبنان التي تسمح بوقوع تلك الأعمال المشينة ونطالب السلطات المعنية بإجراء التحقيق المناسب".
سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو
من جهتها غردت سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو عبر حسابها على "تويتر: "تلقيت بحزن عميق وبقلق شديد نبأ اغتيال لقمان سليم. أتقدم بأحر التعازي لعقيلته، وأسرته وأقاربه".
المستقبل
واصدر تيار المستقبل بيانا جاء فيه: "اغتيال سليم في احدى قرى الجنوب جريمة مدانة برسم الدولة والقوى المحلية المعنية بامن القرى الجنوبية . اننا في تيار المستقبل اذ نستنكر باشد عبارات الاستنكار هذه الجريمة النكراء، ونحذر من مخاطر العودة الى مسلسل الاغتيالات واستهداف الناشطين ، نطالب الجهات المختصة الامنية والقضائية الشرعية الى جلاء الحقيقة باسرع وقت ".
اغتيل اليوم الناشط السياسي والباحث لقمان سليم في مدينة النبطية في الجنوب في ظروف غامضة وقد باشر النائب الاستئنافي في الجنوب رفيق رمضان التحقيقات في الجريمة وكلف الطبيب الشرعي للكشف على الجثة.
وفي التفاصيل، انه تم العثور على سليم مقتولا داخل سيارته في منطقة النبطية. وبحسب القوى الامنية، أُطلقت ثلاث رصاصات على رأسه وفي ظهره. ونقلت جثته إلى إحد مستشفيات المنطقة.
وكانت شقيقة سليم، رشا الامير اعلنت أن "لقمان غادر نيحا الجنوب منذ 6 ساعات عائدًا إلى بيروت وهو لم يعد بعد، ولا أثر له في المستشفايات"، ودعت من يعرف عنه شيئا إلى التواصل معها".
وبعد الكشف عن اغتياله، أكدت ان الأولوية الآن لمراسم الدفن وعندما ننتهي سنتكلم في القضية.
منسق الأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش
طالب منسق الأمم المتحدة في لبنان "يان كوبيش" في تغريدة له بتحقيق سريع وشفاف بمقتل الناشط لقمان سليم، واكد انه يجب ألا يسير التحقيق باغتيال لقمان سليم على نسق التحقيق بانفجار مرفأ بيروت.
سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف
كما غرد سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف قائلا :" تلقينا خبر إغتيال لقمان سليم بصدمة وحزن. أرسل أحر التعازي لعائلته وأحبائه. ندين ثقافة الإفلات من العقاب السائدة في لبنان التي تسمح بوقوع تلك الأعمال المشينة ونطالب السلطات المعنية بإجراء التحقيق المناسب".
سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو
من جهتها غردت سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو عبر حسابها على "تويتر: "تلقيت بحزن عميق وبقلق شديد نبأ اغتيال لقمان سليم. أتقدم بأحر التعازي لعقيلته، وأسرته وأقاربه".
واصدر تيار المستقبل بيانا جاء فيه: "اغتيال سليم في احدى قرى الجنوب جريمة مدانة برسم الدولة والقوى المحلية المعنية بامن القرى الجنوبية . اننا في تيار المستقبل اذ نستنكر باشد عبارات الاستنكار هذه الجريمة النكراء، ونحذر من مخاطر العودة الى مسلسل الاغتيالات واستهداف الناشطين ، نطالب الجهات المختصة الامنية والقضائية الشرعية الى جلاء الحقيقة باسرع وقت ".
التقدمي
من جهته، استنكر الحزب التقدمي الإشتراكي بشدّة وشجب ودان جريمة قتل الناشط السياسي لقمان سليم، التي إنما تستدعي من القوى والأجهزة الأمنية أقصى درجات الملاحقة والمتابعة والتحقيق الفعلي والشفاف لكشف المرتكبين وسوقهم إلى القضاء بأسرع وقت، وإنزال القصاص الذي يستحقون. ويتوجه الحزب بالتعزية الخالصة من عائلته ورفاقه وجميع من عرفه، راجياً من الله أن يتغمده بواسع رحمته.
واعتبر إن مثل هذه العمليات الخطيرة، تبعث على قلقٍ مُضاعف على الكيان اللبناني الذي قام في جوهره على حرية الرأي وحق التعبير والاختلاف، وهذا كلّه الى جانب العمل لصون القواعد الأساسية لبقاء الدولة ومؤسساتها، يستوجب نضالاً مستمراً ثابتاً لا ظرفياً لمواجهة حالات التفلّت الأمني التي تزداد لأكثر من اعتبار وسبب اجتماعي ومعيشي وسياسي، ولترسيخ ثقافة التنوع مقابل منطق الإلغاء مهما كانت الظروف.
حركة أمل
التيار الوطني الحر
أدان التيار الوطني الحرفي بيان صدر عن لجنته المركزية للاعلام، جريمة قتل الناشط لقمان سليم، وتقدّم من عائلته ومحبّيه بالتعازي القلبية، كما حضّ الأجهزة القضائية والأمنية على إنهاء التحقيقات بالسرعة اللازمة، تحقيقاً للعدالة وإنصافاً للحقيقة.
ويدعو التيار الى عدم استغلال هذه الجريمة لإثارة الفتنة خاصّة ان مصطادي الدماء الاعتياديين بدأوا بعملية الاستثمار السياسي.
حزب الكتائب اللبنانية
أكد حزب الكتائب اللبنانية في بيان له انه" في ذكرى الـ 6 أشهر على جريمة انفجار مرفأ بيروت، يستيقظ اللبنانيون على نبأ اغتيال الناشط السياسي والكاتب لقمان سليم برصاص غادر اخترق الرأس والجسد.
متوجها بالتعزية الى "ذوي الشهيد البطل"، ومعتبرا" أن عملية الاغتيال هذه قد أصابته في الصميم، كما كل التغييريين السياديين".
مشيراالى ان "هذه الجريمة تعتبر عودة لمسلسل الاغتيالات السياسية ومحاولة بائسة لضرب التنوع والرأي الاَخر".
الديمقراطي اللبناني
علّق الحزب الديمقراطي اللبناني في بيان، على حادثة مقتل الناشط السياسي لقمان سليم، فقال: "إن عمليات القتل الإجرامية والمتنقلة بين مختلف المناطق اللبنانية هي عمليات مدانة ومستنكرة أشد الإستنكار، أيّاً كانت الأسباب التي تقف خلفها
الطبش
وغرّدت النائبة رولا الطبش عبر حسابها على "تويتر": "من يخاف من الكلمة.. لا يستحق أن يكون حرفا في ابجدية الوطن. لقمان سليم .. شهيد الكلمة الحرة لوطن حر".
سمير جعجع
غرّد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عبر حسابه على "تويتر": "لقمان سليم شهيد الرأي الحر. إذا كان للشرّ جولة، فسيكون للخير والحقّ ألف جولة وجولة ".
حرب
وكتب النائب السابق بطرس حرب على حسابه على "تويتر": "اليوم وجد الناشط المثقف المعارض لقمان سليم مقتولا في سيارته.أيشكل إعدامه بداية لسلسلة تصفيات أهل الرأي الحر الرافض لكارتيل السلاح والسلطة الذي دمر الدولة وقوانينها والحريات فيها. نحذر من تصفية الاحرار، ونطالب المسؤولين بكشف الجهة التي تقف وراء هذه الجريمة الوحشية".
حواط
نعمت افرام
غرد النائب المستقيل نعمت افرام عبر حسلبه على "تويتر" : "ادين بشدة اغتيال الباحث والناشط السياسي لقمان سليم. ليس بالقتل يواجه رجال القلم والرأي والفكر، بل بالنقاش والكلمة والحجة".
فارس سعيد
كما غرّد النائب السابق فارس سعيد عبر حسابه على " تويتر" قائلا:" رحم الله الصديق لقمان سليم"
ناظم الخوري
غرد النائب والوزير السابق ناظم الخوري، عبر حسابه على "تويتر": "اغتيل لقمان سليم وانضم الى لائحة شهداء حرية الرأي والفكر النخبوي والمناضلين من أجل لبنان الذي عرفناه ونراه يذوب كل يوم. سيطالب الحكام بالتحقيقات والكل سيستنكر وتنتهي الجريمة بهذا السيناريو المقيت. جريمة واحدة إقترفتها قافلة الشهداء منذ بدايات الحرب اللبنانية، إنتماؤهم للبنان".
جواد نصرالله
وغرّد جواد نصرالله نجل الامين العام لحزب الله السيد حين نصرالله على تويتر قائلا: "خسارة البعض هي في الحقيقة ربح ولطف غير محسوب". وأرفق تغريدته بوسم "#بلا_أسف".
وبعد وقت قليل حذف جواد نصرالله التغريدة الاولى ونشر الاتي: "مسحت التغريدة التي يريد البعض فهمها على ذوقه، مع العلم اني كتبتها بمنأى عن اي خبر او حدث وهي شيء شخصي، منعاً للبس وللاستفراغ الاخلاقي لدى البعض الذي بات معروفاً بحقده وتفاهته في مقاربة الأمور."
بهاء الحريري
دان بهاء الدين الحريري اغتيال الناشط والباحث لقمان سليم وتقدّم من أسرته بأحر التعازي,داعيا الأجهزة الأمنية اللبنانية إلى التحقيق في هذه الجريمة المؤسفة.
وبناء على إشارة النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان، نقلت جثة الناشط لقمان سليم الى مستشفى صيدا الحكومي، بعدما أنهى الطبيب الشرعي الدكتور عفيف خفاجة الكشف عليها، وتبين انها مصابة بخمس طلقات نارية، اربع في الرأس وواحدة في الظهر. وتتواصل التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة