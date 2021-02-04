لبنان

بعد فقدان الاتصال به... العثور على الناشط لقمان سليم مقتولا بالرصاص داخل سيارته

Lebanon 24
04-02-2021 | 09:22
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عُثر على الناشط السياسي لقمان سليم مقتولا داخل سيارته في منطقة النبطية.
 
وبحسب القوى الامنية، أُطلقت ثلاث رصاصات على رأس سليم وفي ظهره. ونقلت جثته إلى إحدى مستشفيات المنطقة.
 
وكانت أعلنت شقيقة سليم، رشا الامير أن "لقمان غادر نيحا الجنوب منذ 6 ساعات عائدًا إلى بيروت وهو لم يعد بعد، ولا أثر له في المستشفايات"، ودعت من يعرف عنه شيئا إلى التواصل معها".
 
وأدان تيار "المستقبل" جريمة ‏‏إغتيال سليم، ووضعها ‏برسم الدولة والقوى المحلية المعنية بأمن القرى الجنوبية. كذلك، حذر من مخاطر العودة الى مسلسل الاغتيالات واستهداف الناشطين.‏
 
وعلّق وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي على جريمة اغتيال لقمان سليم، وأكد أن "ما حصل جريمة مروعة ومدانة".
 
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