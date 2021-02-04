‏"المستقبل" يدين اغتيال لقمان سليم: جريمة برسم الدولة والقوى المحلية ‏

استنكر "تيار المستقبل" اغتيال الباحث والناشط السياسي لقمان سليم وقال في بيان إن "اغتيال سليم في احدى قرى الجنوب جريمة مدانة ‏برسم الدولة والقوى المحلية المعنية بامن القرى الجنوبية . ‏اننا في تيار المستقبل اذ نستنكر باشد عبارات الاستنكار هذه الجريمة النكراء، ‏ونحذر من مخاطر العودة الى مسلسل الاغتيالات واستهداف الناشطين ، نطالب ‏الجهات المختصة الامنية والقضائية الشرعية الى جلاء الحقيقة باسرع وقت ".‏