لبنان

‏"المستقبل" يدين اغتيال لقمان سليم: جريمة برسم الدولة والقوى المحلية ‏

Lebanon 24
04-02-2021 | 10:11
A-
A+
Doc-P-790739-637480304853043905.jpg
Doc-P-790739-637480304853043905.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استنكر "تيار المستقبل"  اغتيال الباحث والناشط السياسي لقمان سليم وقال في بيان إن "اغتيال سليم في احدى قرى الجنوب جريمة مدانة ‏برسم الدولة والقوى المحلية المعنية بامن القرى الجنوبية . ‏

اننا في تيار المستقبل اذ نستنكر باشد عبارات الاستنكار هذه الجريمة النكراء، ‏ونحذر من مخاطر العودة الى مسلسل الاغتيالات واستهداف الناشطين ، نطالب ‏الجهات المختصة الامنية والقضائية الشرعية الى جلاء الحقيقة باسرع وقت ".‏
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
19:48 | 2021-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:43 | 2021-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:24 | 2021-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:22 | 2021-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
21:47 | 2021-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:22 | 2021-02-04
14:47 | 2021-02-04
14:28 | 2021-02-04
14:24 | 2021-02-04
14:07 | 2021-02-04
14:03 | 2021-02-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website