لبنان

نحاس: التاريخ سيكتب من كان مجرماً بحق اللبنانيين

Lebanon 24
04-02-2021 | 10:26
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شدد عضو كتلة الوسط المستقل النائب نقولا نحاس على أن العقدة الحكومية داخلية معولا على طروحات الرئيس نبيه بري الأخيرة التي تفتح باباً جديدا على مسار التأليف مع خروجها عن السياق التقليدي لتأليف الحكومات والتناتش على الحصص لصالح الكفاءة والاختصاص.

وفي حديث الى "صوت كل لبنان"، أكد نحاس أن الجريمة الكبرى هي بتوفير الدعم من جيوب المواطنين، داعيا الى وضع الخلافات السياسية جانباً والانصراف الى انجاز الإصلاحات المطلوبة فور تشكيل حكومة اختصاصيين، منبهاً الى أنه لا يجوز الاستمرار بالتعاطي مع الأمور بهذه الطريقة والتاريخ سيكتب من كان مجرماً بحق اللبنانيين.
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