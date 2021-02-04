لبنان

سقوط شجرة على سيارة في عكار واصابة من بداخلها بجروح خطرة (صورة)

Lebanon 24
04-02-2021 | 11:14
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تعرض 3 اشخاص لاصابات خطرة بعد سقوط شجرة على سيارتهم نوع مرسيدس في بلدة تلحياة - عكار، وفق ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال. 

في التفاصيل ان السيارة كانت على طريق عام تلحيا- عكار حيث سقطت شجرة من جانب الطريق عليها بسبب الاحوال الجوية ما ادى لاصابة الأشخاص الـ3 الذين كانوا بداخلها.
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