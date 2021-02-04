قبيسي: تفاقم الازمات بات يستلزم الاسراع في تأليف حكومة

تابع مدير مكتب الرئيس نبيه بري النائب هاني قبيسي اعمال صيانة وتعبيد طريق انصار - البابلية التي تنفذ على نفقة القنصل الفخري في جمهورية الكونغو برازافيل محمد عاصي، في حضور المسؤول التنظيميي لحركة "أمل" اقليم الجنوب الدكتور نضال حطيط، رئيس مصلحة وزارة الأشغال في الجنوب المهندس علي حب الله، رئيس بلدية انصار الحاج صلاح عاصي، واعضاء المجلس البلدي في بلدتي انصار والبابلية.قبيسيوالقى النائب قبيسي كلمة قال فيها: "بتوجيه ورعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري وبلفتة كريمة من القنصل الفخري في جمهورية الكونغو محمد عاصي على نفقته الخاصة نطلق مشروع صيانة واستصلاح طريق انصار البابلية التي تربط العديد من البلدات بباقي المناطق وتشكل منفذا حيويا للعديد من قرى المنطقة، وهي أيضا مناسبة لتوجيه الشكر باسم الرئيس بري وباسم حركة "امل" وابناء هذه المنطقة للقنصل محمد عاصي ولسائر اهلنا المغتربين الذين كانوا وما زالوا يمثلون رافدا اساسيا في دعم صمود اهلنا في مواجهة التحديات، مؤكدين أن حركة "أمل" ملتزمة البقاء على خطى الامام الصدر وتوجيهات الرئيس نبيه بري بالعمل من أجل خدمة اهلنا على مختلف المستويات بما يمكنهم من مواجهة الازمات التي تثقل كاهلهم، خصوصا في هذه الظروف الراهنة التي يمر بها لبنان، نتيجة تفاقم الازمات السياسية والاقتصادية والصحية والمعيشية والتي باتت تستلزم الاسراع في تأليف حكومة اليوم قبل غد، حكومة قادرة على إنقاذ لبنان من براثن الانهيار، حكومة تعيد ثقة اللبنانيين مقيمين ومغتربين وثقة العالم بالدولة ومؤسساتها".وأكد قبيسي أن "هذا المشروع اليوم دلالة على أن المغتربين اللبنانيين كانت وما زالت لهم بصمة حقيقية على الرغم من المعاناة التي ألمت بهم، وعلى الرغم من احتجاز اموالهم في المصارف التي تلاشت بطرق ملتبسة، فالمغتربون ما زالوا يقفون وقفة حقيقية إلى جانب اهلهم ووطنهم، في كل المجالات عبر تقديمات خدماتية وانمائية وانسانية، خصوصا تقديماتهم لمتطوعي الدفاع المدني في كشافة الرسالة الاسلامية الذين نوجه لهم تحية لقيامهم بواجباتهم، على الرغم من كل ما يحدق بهم من خطر، وخصوصا بتصديهم الى جانب أهلنا في مكافحة وباء كورونا".