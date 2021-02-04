عبدالله: ما زال بعض الرأسمال المتوحش يهاجم القطاع العام

غرد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله عبر حسابه على "تويتر" وكتب قائلا: "في الأزمة الصحية وجائحة كورونا، المشفى الحكومي هو خط الدفاع الأول. في واقع ارتفاع الأقساط والضائقة الاقتصادية، المدرسة الرسمية هي الملاذ. بداعي انخفاض قيمة العملة اللبنانية، الجامعة اللبنانية هي الحل بدل الخارج والجامعات الخاصة. وما زال بعض الرأسمال المتوحش يهاجم القطاع العام".