لبنان

أرسلان ينعي الشيخ الجليل سليمان عبد الخالق: كان من المشايخ الكبار القدوة في مسار ومسلك التوحيد

Lebanon 24
04-02-2021 | 11:24
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نعى رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الأمير طلال أرسلان في تغريدة له على "تويتر" الشيخ الجليل سليمان عبد الخالق، فقال: "اليوم تودع طائفة الموحدين الدروز شيخاً جليلاً من المشايخ الاتقياء الانقياء الشيخ أبو محمود سليمان عبدالخالق، رحمة الله عليه وعلى ما كان يمثله من صفاء السريرة وصدق اللسان وحفظ الاخوان".
وتابع: "كان من مشايخنا الكبار القدوة في مسار ومسالك التوحيد، يختصر في شخصه الكريم قمّة التواضع والمحبة النقية الصافية للجميع من دون تمييز، مثابراً على اخلاقه وصفاته الدينية في زمن بعدت الناس فيه عن التقيّد بروحيّة الاديان السماوية وتقاليدها وأعرافها".
وختم أرسلان: "نسأل الله عزّ وجل الرحمة لشيخنا الجليل ونتقدم بالتعازي الحارة لأهله واخوانه ولآل عبد الخالق الكرام وعموم أهلنا في مجدلبعنا العزيزة".
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