الهّم مشترك

فيما يطرح عن سبب زيارة الرئيس سعد الحريري لمصر، وعن دورها في المراحل الدقيقة، يقول مراقبون ان مصر تقف دائما الى جانب لبنان ، لكنها تدعم بشكل اساسي المبادرة الفرنسية وفرنسا عموما في هذه المرحلة، ليس فقط في لبنان بل في معظم قضايا المنطقة. وفي لبنان هّم مصري- فرنسي مشترك هو السعي للحد من التأثير التركي.