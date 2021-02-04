لبنان

طقس متقلب وماطر يستمر حتى صباح يوم غد الجمعة

Lebanon 24
04-02-2021 | 11:36
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في مصلحة الارصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل بعض الأمطار الخفيفة والمتفرقة خلال الفترة الصباحية في الجنوب، يتحسن الطقس خلال النهار ويتحول بعد الظهر الى قليل الغيوم. جاء في النشرة الاتي:

منخفض جوي متمركز شمال سيناء يؤثر على الحوض الشرقي للمتوسط اعتبارا من ظهر اليوم، مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر يستمر حتى صباح يوم غد الجمعة حيث يستقر الطقس.
معدل درجات الحرارة لشهر شباط يتراوح بين 11 و 19 درجة مئوية.

الخميس: غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض تدريجي و ملموس في درجات الحرارة خلال النهار مع تساقط أمطار متفرقة خفيفة شمالا تشتد غزارتها أحيانا في المناطق الجنوبية والداخلية اعتبارا من بعد الظهر مع حدوث عواصف رعدية كما تنشط الرياح ويتكون الضباب على المرتفعات. تتساقط الثلوج على ارتفاع 1900 متر وما فوق وتلامس ليلا ال 1700 متر جنوب شرق البلاد.

الجمعة: غائم جزئيا مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل بعض الأمطار الخفيفة والمتفرقة خلال الفترة الصباحية في الجنوب، يتحسن الطقس خلال النهار ويتحول بعد الظهر الى قليل الغيوم.

السبت: قليل الغيوم اجمالا من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة لتعود درجات لتعود درجات الحرارة ضمن معدلاتها الموسمية.

الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع في درجات الحرارة.

- الحرارة على الساحل من 10 الى 20 درجة، فوق الجبال من 6 الى 17 درجة، في الداخل من 4 الى 18 درجة.
- الرياح السطحية: جنوبية - شرقية الى جنوبية - غربية ناشطة، تتراوح سرعتها بين 20 و 45 كلم/س.
- الانقشاع: متوسط، يسوء اعتبارا من بعد الظهر بسبب الضباب.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و75%.
- حال البحر: منخفض الموج إلى مائج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.
- الضغط الجوي: 759 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس:6,33
- ساعة غروب الشمس: 17,12
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