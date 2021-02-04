محتجون من أمام عدلية بيروت: على القضاء سماع وجع أهالي الشهداء والجرحى

نفذ أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت قبل ظهر اليوم وقفة إحتجاجية أمام قصر العدل في بيروت رفضاً للمماطلة في التحقيقات المتعلقة بالتفجير بعد مرور ستة أشهر على وقوعه.وأعلن المعتصمون رفضهم التام توقيف الثائرين والناشطين في طرابلس معتبرين أن هؤلاء المحتجين ليسوا هم من أحرق مبنى البلدية في المدينة، متهمين المسؤولين في السلطة بإنفجار المرفأ بسبب سكوتهم عن وجود نيترات الأمونيوم.ودعا المحتجون القضاء لسماع وجع أهالي الشهداء والجرحى، مناشدين القاضيين فادي صوان و غسان عويدات باقي القضاة "بأن يكملوا التحقيق"، داعين السلطة الى الرحيل.كما رفضوا تسمية ثوار طرابلس بالدواعش ونددوا بأغتيال الناشط لقمان سليم.