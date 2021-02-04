قرار للمحافظ خضر بإقفال نادي في بدنايل... وتنبيه للبلدية

بعد ورود شكوى الى محافظة بعلبك الهرمل انه ورغم قرار الإقفال العام، لا يزال النادي الرياضي في بلدة بدنايل يعمل كالمعتاد ويستقبل رواده من البلدة ومختلف البلدات المجاورة بعلم البلدية، وعليه وجه المحافظ بشير خضر تنبيهاً للبلدية لتقاعسها بتنفيذ قرار الإقفال العام، كما وجه كتاباً لقيادة منطقة البقاع في قوى الأمن الداخلي لابلاغ المسؤول عن هذا النادي بوجوب اقفاله فوراً والتقيد بقرار الاقفال تحت طائلة الختم بالشمع الأحمر في حال عدم الإلتزام.