جمعية أولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية: سنواجه كل من يحاول الالتفاف على حقنا

أعلنت الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية أنها، "متابعة لجهودها بالمطالبة بتطبيق قانون الدولار الطلابي"، واستكمالا لأجتماع وفد من الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الاجنبية في الأسبوع الماضي مع رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب، شاركت في "الاجتماع الذي عقد عصر يوم الثلاثاء 2 شباط 2021 في السرايا الحكومية".وطالبت الجمعية في بيان اليوم، جمعية المصارف بـ"الالتزام العلني بتطبيق القانون 193 المعروف بقانون الدولار الطالبي اي بتحويل عشرة آلاف دولار اميركي على سعر الصرف 1515 ل. ل. لكل طالب لبناني"، كذلك طالبت الرئيس دياب بـ"مواصلة الضغط لتطبيق مفاعيل القانون 193الوحيد الذي ينصف الطلاب اللبنانيين في الجامعات الأجنبية".وأوضحت أنها التقت، في الاطار نفسه، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.وقالت: "إن الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية تؤكد التزامها بقضية أبنائنا في الجامعات الاجنبية وأنها قد أخذت على عاتقها منذ انطلاقتها السعي لخير ومستقبل أبنائنا الذي لن يكون إلا من خلال تطبيق القانون 193 الذي يحفظ الحد الأدنى من حقوقهم وأنها لن تتوانى عن مواجهة كل من يحاول الالتفاف على هذا الحق وهي تناشد أولياء الطلاب وأهاليهم ان يكونوا على اهبة الاستعداد لمواصلة تحركهم في الشارع لمتابعة الضغط على من يواصل اعتماد سياسة التسويف والمماطلة".