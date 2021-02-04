لبنان

صحيفة عبرية تكشف أسباب مهاجمة "حزب الله" للطائرة الإسرائيلية المسيرة

Lebanon 24
04-02-2021 | 12:02
A-
A+
Doc-P-790780-637480371117279621.jpg
Doc-P-790780-637480371117279621.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت صحيفة عبرية النقاب، اليوم الخميس، عن الأسباب الرئيسة وراء مهاجمة "حزب الله" للطائرة الإسرائيلية المسيرة، أمس الأربعاء.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الخميس، أن حزب الله  اللبناني أطلق، أمس الأربعاء، صاروخا تجاه طائرة استطلاع إسرائيلية مسيرة، ما يمكن اعتباره تجاوزا لقواعد اللعبة التي يتبناها الحزب أمام إسرائيل. 

وأفادت الصحيفة بأن هناك عدة أسباب دفعت "حزب الله" لإطلاق الصاروخ المضاد للطائرة المسيرة الإسرائيلية، من بينها يقين الحزب اللبناني بأن إسرائيل ترغب في استقدام المزيد من المعلومات الاستخباراتية، وكذلك للهجوم على أهداف سورية عبر الأراضي اللبنانية.

ومن بين الأسباب الأخرى هو انتقام حزب الله لاغتيال أحد عناصره، علي كامل محسن، والذي اغتيل العام الماضي، في هجوم إسرائيلي بالقرب من مطار دمشق.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، أمس الأربعاء، بانفجار طائرة مسيرة إسرائيلية جنوبي البلاد، وذلك بالتزامن مع استقدام الجيش اللبناني تعزيزات إلى الضاحية الجنوبية لبيروت عند الساعة الحادية عشرة ليلا، أول أمس الثلاثاء، وذلك بسبب التحليق المنخفض للطائرات المسيرة الإسرائيلية في أجواء المنطقة.

وتم رصد تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي فوق منطقة جزين وقضاء بنت جبيل وفوق مدينة صيدا وشرقها وعلى علو متوسط، بحسب ما نقلته صحيفة "النهار" اللبنانية.
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
19:48 | 2021-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:43 | 2021-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:24 | 2021-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:22 | 2021-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
21:47 | 2021-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:22 | 2021-02-04
14:47 | 2021-02-04
14:28 | 2021-02-04
14:24 | 2021-02-04
14:07 | 2021-02-04
14:03 | 2021-02-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website