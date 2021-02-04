بيان صادر عن نقابة المستشفيات بموضوع الاعتداء على مستشفى اليوسف

صدر عن نقابة المستشفيات في لبنان البيان التالي:تعلن نقابة المستشفيات في لبنان استنكارها الشديد لما تعرّض له مستشفى مركز اليوسف الإستشفائي التعليمي والطبيبة نادين خليل من تهديدات خطيرة وافتراءات وتشهير، عبر تسجيلات صوتية على وسائل التواصل الاجتماعي تعود للمدعو محمد مسلماني، الذي شنّ هجوماً عنيفاً بحجة الحالة الطبية والصحية العائدة لعمّه عبد الرزاق مسلماني، بعدما تمّ علاجه في المستشفى المذكور.وان النقابة إذ تؤكد على اهمية ودقة التقريرالطبي الذي يقدمه كل مستشفى لأي مريض يتلقى العلاج فيه، وبعد اطلاعها على تفاصيل التقرير المقدم من ادارة مستشفى مركز اليوسف الإستشفائي الذي يحرص بدوره على متابعة هذا الملف الطبي بالتعاون مع الطبابة العسكرية المعنية بالمريض، تدعو الاجهزة المختصة الى التّدخل الفوري وتأمين الحماية الضرورية لكل من الطبيب والمستشفى معاً، علماً ان حق كل منهما يبقى محفوظاً في مراجعة القضاء لإتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة وليبنى على الشيء مقتضاه.كما وتذّكرالنقابة على وجوب إبعاد الصروح الاستشفائية التي توّفر الخدمات الصحية في اصعب الظروف عن الممارسات اللاخلاقية من عنتريات وتبجّحات لاتخدم مطليقيها ابداً.