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لبنان
اعتصام امام قصر العدل في طرابلس
Lebanon 24
04-02-2021
|
12:31
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نفذ عدد من المحتجين اعتصاماً رمزياً امام قصر العدل في طرابلس، تضامناً مع الموقوفين باعمال شغب طرابلس واحتجاجاً على استمرار التوقيفات والاستدعاءات التي تقوم بها شعبة المعلومات ومكتب مخابرات الجيش في طرابلس.
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طرابلس
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