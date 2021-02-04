اعتصام امام قصر العدل في طرابلس

نفذ عدد من المحتجين اعتصاماً رمزياً امام قصر العدل في طرابلس، تضامناً مع الموقوفين باعمال شغب طرابلس واحتجاجاً على استمرار التوقيفات والاستدعاءات التي تقوم بها شعبة المعلومات ومكتب مخابرات الجيش في طرابلس.