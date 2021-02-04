لبنان

بيان عن "الضمان الاجتماعي".. تقديمات المضمونين وسلفات المستشفيات خلال الأيام القليلة المقبلة

Lebanon 24
04-02-2021 | 12:35
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صدر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي البيان التالي:
عطفاً على اجتماع العمل الذي عقد في مكتب وزير المالية الدكتور غازي وزني بحضور وزيرة العمل لميا يمّين ومدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي والذي من خلاله أُبلغ الحاضرون إصدار وزارة المالية سندات خزينة لصالح الصندوق من فئة الثلاث سنوات بقيمة 200 مليار ل.ل.
يهمّ إدارة الصندوق أن تعلن للبنانيين أنها تلقت كشفاً من مصرف لبنان المركزي يبيّن وصول السندات المذكورة أعلاه الى حسابتها. 
وعليه، يبشّر د.كركي جميع المضمونين أنه اعتباراً من مطلع الأسبوع المقبل بأنّ إدارة الضمان سوف تبدأ بتمويل جميع المكاتب والمراكز المحلية والإقليمية بالأموال اللازمة لكي تتمكن هذه الأخيرة من المباشرة بدفع معاملات جميع المضمونين أي الحالات العادية وكذلك الخاصة (الأمراض السرطانية والمستعصية). 
وفي سياق متصل، وبعد إعادة مجلس إدارة الضمان التصويت على قرار السلفات الشهرية للمستشفيات وبانتظار مصادقته من قبل معالي وزيرة العمل بالقريب العاجل، يؤكّد المدير العام أن قرار تمويل المستشفيات، إدارة وأطباء، هو مستمر وسوف يصدر القرار اللازم بالسلفات المالية   في الأيام القليلة القادمة وذلك ايفاءً لجهودهم الجبّارة وكي يتكمنوا من الصمود في ظلّ هذه الأوضاع الصحية والاجتماعية والاقتصادية والمالية الصعبة التي تمرّ  بها البلاد، لاسيّما فيما يخصّ علاجات مرضى كورونا، إضافة الى أن المستشفيات تعتمد بصورة أساسية على هذه السلفات كي تسدد رواتب وأجور العاملين في القطاع الاستشفائي.
وفي الختام، يعود ويؤكّد المدير العام على جميع مستخدمي الصندوق بفئاتهم كافّة ومراكزهم الادارية وكذلك على جميع المراجعين من أصحاب العمل والمضمونين بضرورة التقيّد بتدابير الوقاية والسلامة العامّة المتعلقة بالحماية من وباء كورونا ولاسيّما ارتداء الكمامة وغسل اليدين بصورة مستمرة والتعقيم، وكذلك المحافظة على التباعد الاجتماعي، ويطلب من جميع الرؤساء المباشرين لمستخدمي الصندوق تحمّل مسؤولياتهم لجهة حسن تطبيق  هذه التدابير. 
 
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