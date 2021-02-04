وقفة أمام قصر عدل صيدا رفضا للتوقيفات ولعدم الكشف عن ملابسات انفجار المرفأ

نفذ ثوار صيدا والنبطية وصور واقليم الخروب وقفة احتجاجية امام قصر عدل صيدا احتجاجا على توقيفات الثوار في عدد من المناطق وبمناسبة مرور 6 اشهر على تفجير مرفأ بيروت من دون الكشف عن ملابسات الانفجار.