لبنان

اطلاق مسودة الخطة الاعلامية للقاح.. عبد الصمد: من الضروري الوصول لتغطية مجتمعية بنسبة 80%

Lebanon 24
04-02-2021 | 13:45
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أكدت وزيرة الاعلام في حكومة تصريف الاعمال الدكتورة منال عبد الصمد نجد، خلال اطلاق مسودة الخطة الاعلامية للقاح كورونا، انه "من الضروري ان نصل الى تغطية مجتمعية بنسبة 80%. وقالت: "هناك هواجس لدى المواطن مرتبطة باللقاح من الناحية العلمية وعلينا في هذا السياق ان نحد من المعلومات الكاذبة لان هناك هواجس اخرى مرتبطة باجراءات الدولة".

وقالت: "يتم تضليل المواطن ونشر أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي عن اللقاح، لذلك يجب التحقق دائما من مصدر الخبر وصحته". واعتبرت "ان اللقاح الطبي بإمكانه زيادة مناعتنا ضد وباء "كورونا"، ولكن الوعي هو اللقاح الإعلامي لمكافحة وباء المعلومات الكاذبة".

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