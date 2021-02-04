الرياح العاتية تسببت باضرار زراعية في عكار

تسببت الرياح العاتية باضرار زراعية في مختلف المناطق الساحلية والشمالية، وبلغت سرعتها اكثر من 80 كلم/س، وقد ادى سقوط شجرة سرو عملاقة على الطريق الرئيسية في بلدة تلحياة قبالة محطة الضاهر الى تحطم سيارة اصيب ركابها برضوض طفيفة، كما سقطت شجرة كينا على سيارة اخرى في بلدة تلحياة دون وقوع اصابات.

