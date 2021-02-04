نبأ مأساوي.. كورونا يخطف إبنة الـ11 شهراً

في خبر حزين، ومع ازدياد إصابات كورونا وأعداد الوفيات بسببه، توفيت اليوم الخميس إبنة الـ 11 شهراً، الطفلة لانا عباس مراد، بسبب مضاعفات إصابتها بفيروس كورونا.