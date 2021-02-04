لبنان

نبأ مأساوي.. كورونا يخطف إبنة الـ11 شهراً

Lebanon 24
04-02-2021 | 14:07
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في خبر حزين، ومع ازدياد إصابات كورونا وأعداد الوفيات بسببه، توفيت اليوم الخميس إبنة الـ 11 شهراً، الطفلة لانا عباس مراد، بسبب مضاعفات إصابتها بفيروس كورونا. 
 
 
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