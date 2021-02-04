سرقة قاعة مسجد في ببنين - عكّار

تعرضت قاعة "مسجد الإصلاح" في بلدة ببنين - عكار إلى السرقة حيث عمد الفاعلون في ساعات الليل المتأخرة إلى سرقة كابلات كهربائية ومكيّف خاص بالقاعة ومحولات كهربائية، بحسب ما أفد مراسل "لبنان 24".وناشد أهالي المنطقة القوى الأمنية "السهر على سلامتهم وضرورة ضبط الأمر"، وأعرب الأهالي عن استيائهم "من هذه الحالة من التفلت الأمني التي وصلت إليها المنطقة وخطورة الوضع الاقتصادي المتدهور".