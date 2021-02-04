عطلة الصحافة في عيد مار مارون

صدر عن نقابة الصحافة، البيان الآتي:

"لمناسبة عيد مار مارون الموافق يوم الثلثاء 9 شباط الحالي يتوقف العمل في الصحف في هذا اليوم فتحتجب عن القراء يوم الاربعاء في 10 شباط 2021 وتعاود الصدور صباح الخميس في الحادي عشر منه ، وذلك عملا بقرار مجلسي نقابتي الصحافة والمحررين واتحادات نقابات عمال الطباعة وشركات توزيع المطبوعات ونقابة مخرجي الصحافة ومصممي الغرافيك".