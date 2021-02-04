بري عرض الاوضاع العامة مع السفير المصري

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، السفير المصري لدى لبنان الدكتور ياسر علوي، حيث جرى عرض للاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية في لبنان، بالإضافة الى العلاقات الثنائية بين لبنان ومصر.





استمر اللقاء زهاء ساعة غادر بعده السفير المصري دون الادلاء بتصريح .