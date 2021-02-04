قائد الجيش بحث مع البزري في تنسيق الجهود لمكافحة "كورونا"

استقبل قائد الجيش، العماد جوزاف عون، في مكتبه في اليرزة، رئيس اللجنة الوطنية لإدارة لقاح "كورونا"، الدكتور عبد الرحمن البزري، وتناول البحث تنسيق الجهود لمكافحة جائحة "كورونا"، وخطّة اللجنة للتلقيح ضدّ الفيروس.