الجيش أوقف شخصاً بجرم تهريب سوريين في عكّار

أوقف حاجز الجيش في شدرا - عكّار، المدعو "ع. ج." من شكا - البترون بجرم تهريب سوريين عبر الحدود اللبنانية السورية في منطقة وادي خالد عبر المعابر غير الشرعية، بحسب ما أفادت مراسلة "لبنان 24".كما أوقف الحاجز شخصاً كان برفقته من الجنسية السورية بحوزته بطاقة هوية لبنانية مزوّرة.وتمّت إحالتهما إلى القضاء المختص لإجراء المقتضى القانوني بحقهما.