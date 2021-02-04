وهبة تمنّى على روسيا النظر في توفير 200 ألف جرعة من لقاح "كورونا"

قام وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال، شربل وهبه، بالتواصل هاتفياً صباح اليوم مع سفير روسيا الاتحاديّة، الكسندر روداكوڤ، وتمنّى عليه نقل رسالة لحكومة بلاده للنظر بإمكانية توفير 200 ألف جرعة من اللقاح ضدّ "كورونا" لتلقيح 100 ألف شخص كهبة للدولة اللبنانية في بادرة تعبّر عن عمق الصداقة التاريخية بين روسيا ولبنان.من جهةٍ أخرى استقبل وهبه ظهر اليوم سفير الصين في لبنان، وانغ كيجيان، وجرى التداول في أمور ثنائية تهمّ البلدين سيّما الدعم المتبادل في الأمم المتحدّة.