لبنان

دياب تلقّى رسالة من رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي

Lebanon 24
04-02-2021 | 15:45
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تلقى رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، رسالة من رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشي شكر فيها الرئيس دياب على "الاجتماع الافتراضي الذي جرى بينه وبين الشيوخ الأعضاء في مجموعة الصداقة الفرنسية - اللبنانية لتعذّر سفرهم إلى لبنان بسبب جائحة كورونا".
وأعرب لارشي في رسالته عن "عمق الصداقة الفرنسية - اللبنانية وعن تقديره للشرح الذي قدّمه دياب عن الواقع اللبناني، لا سيما بعد انفجار مرفأ بيروت".
 
وجدد المسؤول الفرنسي "وقوف مجلس الشيوخ الفرنسي إلى جانب لبنان والشعب اللبناني في ظل الظروف القاسية التي يمر بها البلد".
 
 
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