لبنان

نقابة دور الحضانة: لإعادة مزاولة نشاطنا يوم الإثنين

Lebanon 24
04-02-2021 | 15:56
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دعت نقابة أصحاب دور الحضانة إلى "إعادة مزاولة نشاط دور الحضانة يوم الإثنين 8 شباط 2021".
وأصدرت النقابة بياناً أشارت فيه إلى أنّ "قطاع دور الحضانة إلتزم مرات عدة، وتجاوب أصحابها دون تردّد مع قرار الإقفال العام للمساهمة للحد من إنتشار وباء "كورونا" بالرغم من الشّلل الذي أصاب نشاطاتهم وإنعدام مداخيلهم، وذلك وقوفاً مع المسؤولين لمكافحة هذه الجائحة التى تتحكم بكل العالم عامة ولبنان خاصة منذ عام".
 
وأضاف البيان: "علما أن وضع قطاع دور الحضانة متضرر أكثر من سواه، وقد حافظ على حصر الوباء في بيئته بتطبيقه الدائم للإجراءات الصحية الوقائية، التامة. إنّ قطاع دور الحضانة في لبنان ما يزال يدفع ضريبة باهظة بالإقفال، مع العلم انه اتخذ التدابير الوقائية واتبع مخططات مسبقة لتفادي إنتشار الوباء داخل الحضانة وتوعية العاملين والتشدّد في إجراءات التقيّد بالقرارات المفروضة".
 
وتابع: "أقفلنا ظلما لأشهر في العام الماضي، مما أثقل الحمل على عاتق صاحب الحضانة الذي بات لا يقوى على المحافظة على الموظفين، ولا يستطيع أن يسدّد مترتباته من إيجار وأجور وحسابات الموردين إلخ. ومع ذلك مطلوب منه تسديد الضرائب ولو ُمددت مهلُها".
 
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