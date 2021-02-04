لبنان

قرار بإقفال دائرة نفوس بعبدا بعد إصابة موظّف بـ"كورونا"

Lebanon 24
04-02-2021 | 16:10
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أصدر محافظ جبل لبنان، القاضي محمد مكاوي، قراراً قضى بإقفال دائرة نفوس جبل لبنان يومي الخميس والجمعة 4 و5 شباط 2021، بعد إصابة أحد موظّفي الدائرة بفيروس "كورونا". 
 
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