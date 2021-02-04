الإفراج عن الناشط في الحراك عمر هزيم بعد توقيفه

أفرج عن الناشط في الحراك الشعبي، عمر هزيم، من بلدة ببنين - عكّار، بعد أن توقيفه من قبل مخابرات الجيش، أمس الأربعاء، في بلدته وتحويله إلى فرع المخابرات في القبة عقبَ الأحداث التي حصلت في ساحة "النور" في طرابلس.وتمّ تكليف المحامي نهاد سلمى بمتابعة ملفّه من قبل نقيب المحامين في طرابلس محمد مراد.