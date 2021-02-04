لبنان

ميقاتي يدين اغتيال لقمان سليم: جريمة بشعة ندعو للاسراع في كشف ملابساتها

Lebanon 24
04-02-2021 | 16:16
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دان الرئيس نجيب ميقاتي عملية اغتيال لقمان سليم. وقال "انها جريمة بشعة بكل المقاييس وندعو الأجهزة الأمنية والقضائية الى الاسراع في كشف ملابساتها".
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نجيب ميقاتي

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