لبنانيون عالقون داخل مطار "الملكة علياء" في الأردن (فيديو)

أفادت قناة الـ"LBCI" بأنّ أكثر من 80 لبنانيًا عالقون في مطار "الملكة علياء الدولي" في مملكة الأردن منذ الصباح الباكر كانوا متوجّهين إلى المملكة العربية السعودية عبر الأردن، علمًا أنّ السعودية كانت فرضت على القادمين من لبنان حجر أنفسهم 14 يومًا في بلد آخر قبل الدخول إليها.وذكرت الـ"LBCI" أنّهم موجودون الآن في المطار وتمّ حجز جوازات سفرهم، ولم تسمح لهم السلطات الأردنية بالدخول إلى أراضي المملكة، بحسب أقوالهم.