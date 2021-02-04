"فرح" غادرت منزل ذويها ولم تعد.. هل تعرفون عنها شيئاً؟ (صورة)

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقودة:- فرح محمود حصيرة (مواليد عام 2006، سورية)، التي غادرت بتاريخ 03/2/2021 منزل ذويها الكائن في محلّة المنية ولم تعُد لغاية تاريخه.وطلبت المديرية من المواطنين الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة المنية في وحدة الدرك الاقليمي، على الرقم: 462094 06 للإدلاء بما لديهم من معلومات.