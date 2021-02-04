لبنان

رئيس بلدية مشمش:مياه البلدة غير صالحة للشرب

Lebanon 24
04-02-2021 | 16:17
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 اعلن رئيس بلدية مشمش - عكار محمد بري، عبر صفحة البلدية على "فايسبوك"، صدور نتائج فحوصا عينات المياه التي اجريت في مختبرات غرفة التجارة والصناعة والزراعة في محافظة الشمال، والتي اخذت من 9 ينابيع في البلدة.


وحذر بري من ان "8 من اصل 9 مصادر مياه الينابيع التي اخذت منها العينات، ملوثة بنسب مختلفة، وهي غير صالحة لا للشرب ولا للاستخدام المنزلي بفعل ارتفاع معدلات التلوث البكتيري فيها"، داعيا الاهالي الى "عدم استخدام المياه او الشرب منها".

والينابيع الملوثة، بحسب الفحوص، هي: عين ابو ملة، عين الغابة، بنبتا، عين ابوريشة، عين خليل، عين عارف، عين الطميمة. وخزان القاعة العام

المصدر: الوكالة الوطنية
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