القوى الأمنية تقفل مستودعاً بالشمع الأحمر في برج البراجنة (فيديو)

بالتنسيق ما بين شرطة بلدية الغبيري وبرج البراجنة والقوى الأمنية، تمت متابعة ملف المستودعات التي تُخزن بضائع مدعومة، كي تبيعها للمواطن بأسعار مرتفعة، حيث توجهوا إلى أحد المستودعات التي تقع ضمن نطاق بلدية البرج وتبين أنَّ لديه مواد غذائية منتهية الصلاحية مع تخزين غير مستوفٍ للشروط الصحية لأصناف من الجبنة والزبدة بالإضافة إلى وجود بضائع مستوردة بطريقة غير نظامية.

وقد تم إقفال المستودع بالشمع الأحمر من قبل القوى الأمنية بقرار من النيابة العامة.

هذا وضبطت بلدية الغبيري مواد غذائية فاسدة بسبب سوء التخزين لشركة ب. ش. للتجارة. بالإضافة إلى سلع غذائية مدعومة لدى الشركة القابضة بإدارة السيد ي. ب س. بأوراق غير قانونية ومستحضرات تجميل منتهية الصلاحية ضمن منطقة الرحاب في الغبيري، وتم ذلك بمؤازرة قوى الأمن الداخلي سرية الضاحية الجنوبية التي أخذت قرار الإقفال بالشمع الأحمر.