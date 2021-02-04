الحريري عن اغتيال لقمان سليم: المطلوب كشف المجرمين!

الناشط السياسي لقمان سليم "لا ينفصل عن سياق اغتيالات من سبقه"، مشدّداً على أنّ "المطلوب كشف المجرمين لوقف آلة القتل الحاقدة". أكّد الرئيس المكلّف، سعد الحريري، أنّ اغتيال"لا ينفصل عن سياق اغتيالات من سبقه"، مشدّداً على أنّ "المطلوب كشف المجرمين لوقف آلة القتل الحاقدة".

وكتب الحريري عبر حسابه على "تويتر": "لقمان سليم شهيد جديد على درب حرية وديمقراطية لبنان، واغتياله لا ينفصل عن سياق اغتيالات من سبقه".

وأضاف: "لقمان سليم كان واضحاً أكثر من الجميع ربما في تحديد جهة الخطر على الوطن".

وتابع: "لم يهادن ولم يتراجع وقدم دمه وروحه الطاهرة عربونا لخلاص لبنان. فليرقد بسلام ونحن وكل السياديين سنواصل معركة الحرية".

وختم: "الشجب لم يعد كافياً. المطلوب كشف المجرمين لوقف آلة القتل الحاقدة".