لبنان

إنهيار جزئي على طريق قرصيتا نمرين بسبب الأمطار

Lebanon 24
04-02-2021 | 18:20
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تعرضت الطريق الرئيسية التي تربط بلدة قرصيتا ببلدة نمرين ومناطق الجرد في الضنية، لانهيار جزئي نتيجة العاصفة الأخيرة التي ضربت المنطقة والهطول الغزير للأمطار والسيول التي تشكلت نتيجتها، ما جعل حركة السير عليها محفوفة بالمخاطر خوفا من إنزلاق السيارات والاليات.
 

وناشد الأهالي المعنيين والمسؤولين، خصوصا رئاسة مجلس الوزراء والهيئة العليا للاغاثة واتحاد بلديات الضنية والبلديات وجميع الفاعليات في الضنية، المساعدة في إعادة تأهيل الطريق قبل انهيارها بالكامل في الأيام المقبلة، في حال هطول الأمطار مجددا، وعزل المنطقة عن محيطها.
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