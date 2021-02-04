إليكم نتائج فحوصات الـ"PCR" لوافدين وصلوا إلى بيروت

أعلنت وزارة الصحة العامة في بيان، عن استكمال فحوصات الـ"PCR" لوافدين وصلوا إلى بيروت بتاريخ 31 كانون الثاني و1 و2 شباط، وأظهرت النتائج وجود اثنتين وخمسين (52) حالة إيجابية.



وجاءت نتائج 31 كانون الثاني كالتالي:



رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)

حلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)

رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)

رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)

رحلة أضنا : شركة AJ رقم 7836 (جميعها سلبية)

رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 420 (جميعها سلبية)

رحلة باريس : شركة TO رقم 3338 (حالتان إيجابيتان)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)

رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

رحلة النجف : شركة MEA رقم 327 (حالتان إيجابيتان)

رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

رحلة كوبنهاغن : شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (حالة إيجابية واحدة).



وجاءت نتائج 1 شباط كالتالي:



رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالتان إيجابيتان)

رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (جميعها سلبية)

رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA وقم 266 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)

رحلة دوسلدورف : شركة SR رقم 416 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالتان إيجابيتان)

رحلة الرياض : شركة XY رقم 301 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)

رحلة دمشق : شركة RB رقم 181 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (ست حالات إيجابية)

رحلة ميلانو : شركة MEA رقم 236 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (حالة إيجابية واحدة).



وجاءت نتائج 2 شباط كالتالي: