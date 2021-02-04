الخارجية الفرنسية دانت جريمة قتل سليم: لإجراء تحقيق شفاف

دانت وزارة الخارجية الفرنسية "قتل الناشط اللبناني لقمان سليم"، ورأت ان قتله يشكل "جريمة بشعة"، كما طالبت بتحقيق شفاف.

وجاء في بيان الوزارة: "تلقينا بغضب مقتل المفكر اللبناني لقمان سليم ليلة 3-4 شباط في جنوب لبنان. إن فرنسا تدين بحزم هذا العمل الشنيع، وتطالب فرنسا بإثبات الحقائق بوضوح وأن يساهم فيها بشكل كامل كل من يمكنه المساهمة في إظهار الحقيقة، وهي تترقب من السلطات اللبنانية وجميع المسؤولين اللبنانيين تمكين العدالة من العمل بكفاءة وشفافية ومن دون تدخلات".