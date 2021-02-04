لبنان

الخارجية الأميركية تدين اغتيال لقمان سليم "البشع"

Lebanon 24
04-02-2021 | 19:32
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أدانت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، بـ"أشد العبارات" حادثة اغتيال الناشط السياسي والاجتماعي اللبناني لقمان سليم المعروف بمواقفة المنتقدة لحزب الله.

وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية للحرة، إن الولايات المتحدة تدين "الاغتيال البشع للناشط الشيعي البارز لقمان سليم"، داعيا إلى تقديم الجناة للعدالة.

وأضاف أن "من الجبن للغاية وغير المقبول تماما أن يلجأ أي شخص أو أي كيان إلى العنف والتهديدات والتخويف كوسيلة لتخريب حكم القانون أو إسكات الخطاب السياسي والنشاط المدني".
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